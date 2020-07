Coincidencia o no, la salida de Cristiano Ronaldo potenció de alguna manera el rol de Karin Benzema en el Real Madrid. El francés no solo mejoró sus registros goleadores, sino que además se convirtió en el referente del equipo, casi en el ‘rostro’ del cuadro ‘blanco’ convirtiéndose a la fecha en uno de los jugadores más determinantes del cuadro de Zidane. Así lo entiende Hugo el ‘Loco’ Gatti, quien además, encendió la polémica al comparar el papel del ‘Gato’ con el de Lionel Messi en el Barcelona, colocando por encima la francés.

“Messi es un crack, pero hoy Benzema es superior que Messi. No está bien, hace rato que no está bien. Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, quintando a Cristiano, así”, señaló el exportero de Boca Juniors en ‘El Chiringuito'.

Relevancia en sus equipos

"Benzema es el Madrid. Futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido... Messi no está, no es el Messi que uno quiere ver", explicó.

“No te da la sensación de que te pueda ganar el partido. Es una cosa lógica, son 33 años y llega un bajón. Ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Los deportistas a partir de los 30 años empiezan a caer”, zanjó Gatti.

Benzema se quiso ir del Madrid

Karim Benzema llegó en la temporada 2009-10 al Real Madrid, como parte del nuevo proyecto de la institución. El delantero se sintió cómodo desde que firmó por el equipo español. Sin embargo, el ‘9′ tuvo amargos capítulos en la era de José Mourinho y hasta pensó volver al Olympique Lyon, su club de origen.

La historia fue revelada por Karim Djaziri, el antiguo representante del atacante, en una entrevista para el canal oficial de la entidad francesa.

“Cuando estaba mal con Mourinho me decía: ‘Quiero volver a Lyon’. Le dije que no, que iba a luchar y alcanzar el éxito. Y lo consiguió. Si aún tiene piernas y piensa que puede ayudar, regresará. Si no es como jugador lo hará con otro rol tal vez. Sé que realmente lo quiere”, explicó.

