La vida después de Leo. En un hecho histórico, y para algunos hinchas azulgranas aún difícil de asimilar, el FC Barcelona anunció la salida de Lionel Messi del club culé, al no poder formalizarse su nuevo contrato “debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de LaLiga española”. El argentino, ahora, podría llegar totalmente gratis (su contrato había vencido el 1 de julio) a cualquier club. O mejor no dicho, no a cualquier club.

De hecho, asumir el salario del rosarino es casi un privilegio que muy pocos equipos pueden ahora mismo plantearse. Y entre los posibles dos únicos equipos que podría recibir a Leo están el Manchester City y el PSG.

El cuadro inglés de su extrenador Pep Guardiola, con quien levantó dos Champions League, y el conjunto parisino de su excompañero y gran amigo Neymar, con quien levantó una ‘Orejona’, están en la ‘pole’.

De hecho, el año pasado, cuando Leo comunicó su intención de no seguir en el club catalán, estos dos equipos fueron los mejores posicionados para llevarse al argentino.

Con los ‘ciudadanos’ los tiempos cuadran a la perfección. Irse a la Premier League con el entrenador deseado, por dos temporadas y luego marcharse a la MLS, a la franquicia del club inglés.

Mientras que en el club parisino se encuentra su gran amigo Neymar. Nasser Al-Khelaifi, jeque dueño del club, tiene claro que Messi sería un activo incalculable para su proyecto, aunque conllevara desprenderse de otros talentos como el mismísimo Mbappé.

Las otras dos opciones

Más atrás y con menos chances llegan al Manchester United y el Inter de Milán. El equipo inglés tiene fondos suficientes para hacerse con el traspaso y podría asumir la ficha del argentino. Messi, además de mantenerse en términos económicos, sería el líder absoluto de un proyecto que quiere resurgir en la Premier League y Europa.

Por su parte, el Inter, vigente campeón de Italia, lleva tiempo para conseguir cierta viabilidad económica gracias a los inversores chinos, liderados por Steven Zhang. En Italia, además, se reencontraría con Cristiano Ronaldo y la competición italiana conseguiría meterse entre las más potentes del mundo.

