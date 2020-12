El astro del FC Barcelona y de la selección argentina Lionel Messi fue designado este viernes ‘Campeón de la Paz’ 2020 por la organización caritativa Peace & Sport, y sucede en el palmarés a Siya Kolisi, primer capitán de raza negra de la selección de rugby de Sudáfrica, y al futbolista Blaise Matuidi.

“Siempre intento respetar a todo el mundo dentro de la cancha. No sólo yo sino todo jugador tenemos una responsabilidad con los más chicos, que miran y copian muchísimo. Siempre respetando los valores que me enseñaron de chiquito”, reaccionó Lionel Messi en un comunicado de la organización.

“Espero seguir inspirando y apoyando a las personas procedentes de medios desfavorecidos”, añadió.

Messi fue recompensado en especial por su acción a través de su fundación, que favorece “la educación y la inclusión social de niños procedentes de medios desfavorecidos en todo el mundo, especialmente en España, Argentina, Mozambique, Palestina, Kenia, Siria o Nepal”, según Peace & Sport.

Ya en su cuenta de Instagram, Lionel Messi publicó una fotografía con el premio en las manos. Como era de esperarse, el goleador histórico del Barcelona agradeció a la organización por el reconocimiento.

“Es un honor recibir este reconocimiento Champion for Peace of the Year Award 2020 por el juego limpio adentro de la cancha y por lo que pude aportar afuera de ella. ¡Gracias a @peaceandsport por este lindo premio!”, publicó Leo Messi en Instagram.

Leo Messi se llevó el 'Campeón de la Paz 2020' gracias a su Fundación Leo Messi. (Instagram)

Lo que viene para Messi

El genio rosarino se alista para enfrentar este sábado al Valencia por la fecha 15 de LaLiga Santander. Tras vencer a la Real Sociedad (2-1), los azulgranas recortaron distancias en la clasificación y ahora afrontan el choque contra el Valencia a seis puntos del primer puesto, compartido entre el conjunto txuri-urdin, el Atlético y el Real Madrid, que están empatados con los mismos 26 puntos.

El Barça quiere congestionar aún más la lucha por el título encadenando frente al Valencia su tercera victoria consecutiva en liga, y volver a exhibir el buen juego que mostró frente a la Real, después de las dudas que habían generado la tímida victoria contra el Levante (1-0) y el tropiezo de Cádiz (2-1).

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR