Algo no le cuadra: presidente del Barcelona quiere que Messi sea ¿como Pelé?

El presidente del Barcelona , Josep Maria Bartomeu, admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Lionel Messi , algo que espera concretar antes de la conclusión de su mandato (2021), aunque está convencido de que si el Barça le pusiera una cláusula de un euro, el argentino no abandonaría la entidad azulgrana.



En unas declaraciones al programa 'El Rondo', de La2 de TVE, el dirigente aseguró que aún no se ha reunido con Jorge Messi, el padre del jugador, para tratar sobre el asunto. "Quiero que firme de por vida, lleva aquí más años que en Argentina y no me imagino al Barça sin Messi", insistió Bartomeu.

Al respecto, el presidente del Barça considera que su caso tendría que ser como el de Pelé, que toda su carrera deportiva transcurrió prácticamente en un club (el Santos).



Mientras tanto, sobre el encuentro del martes frente al Manchester United por el pase a las semifinales de la Champions League, Bartomeu apuntó que la 'semi' "es el objetivo que nos fijamos al inicio de la temporada. El United ha ido de menos a más y será un rival difícil. Tenemos que ganar mañana. La Champions es un objetivo clarísimo. LaLiga es el principal objetivo, es la competición que nos atrae más, la de la regularidad".

