El último viernes, Lionel Messi rompió un largo e inquietante silencio. El delantero anunció que seguirá en Barcelona en una entrevista brindada al portal Goal. Unas horas después de confirmar la noticia, el futbolista también regresó a la actividad en redes sociales y subió un par de imágenes en Instagram.

El ’10′ de los azulgranas compartió una fotografía de sus tres hijos. Thiago, Mateo y Ciro están juntos, mirando la cámara que capturó la escena. La estrella de los azulgranas no agregó ninguna leyenda en la publicación, pero rápidamente alcanzó miles de reacciones y comentarios de los seguidores.

Previamente, Leo Messi también subió una historia en Instagram. La instantánea que eligió fue una de la conversación que publicó con la página deportiva. El futbolista sentado frente la periodista Rubén Uría. Por su lado, el comunicado agradeció al crack: “Como jugador, único. Como persona, aún más grande. Gracias”.

Lionel Messi, la reacción de la familia tras comunicar que meditaba salir de Barcelona

El referente de los catalanes describió cómo fue la reacción de su esposa Antonella Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro frente a la noticia relacionada a su futuro. El delantero confesó que vivió un periodo complicado.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”, explicó el capitán de los blaugranas.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…”, añadió el goleador histórico de los catalanes sobre el respaldo de Antonella.

“Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba”, explicó sobre la reacción de dos de sus hijos.

“(Thiago) No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, concluyó Lionel Messi.

Lionel Messi compartió una imagen de la entrevista publicada el último viernes. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR