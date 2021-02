Tras el brutal 4-1 del PSG al FC Barcelona por los octavos de la Champions League, la prensa española y muchos hinchas se preguntaron si realmente el cuadro parisino iría por el fichaje de Lionel Messi, teniendo en sus filas a un Kylian Mbappé que eclipsó al argentino en el propio Camp Nou. Sin embargo, el interés por el argentino, al parecer, sigue intacto y el exazulgrana Rivaldo ha soltado el ‘bombazo’.

“Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou”, señaló el brasileño en palabras a su patrocinador, la casa de apuestas Betfair.

Y luego, con total seguridad, coloco a Leo en París: “El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos”, afirmó.

Libre de culpa

Rivaldo exculpó a Messi de lo ocurrido el martes en el Barcelona vs PSG, donde desnudaron completamente a los de Ronald Koeman, a quien tampoco considera responsable del 4-1.

“Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”, sostuvo.

“Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo”, defendió el exculé al técnico neerlandés.





