Se queda, por ahora, una temporada más en el FC Barcelona. Lionel Messi puso fin a la larga ’novela’ que se había montado sobre su deseo de salir del club azulgrana. Deseo que, según explicó, le comunicó a Josep Maria Bartomeu a lo largo de todo el año porque sentía que ya había cumplido su ciclo. El argentino, en una extensa entrevista que ofreció a ’Goal’ desde su casa en Castelldefels, dio detalles de su cambio de postura.

Messi explicó que va a seguir en el Barcelona pues “no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó el rosarino.

También aclaró que pese a su deseo de salir del club, su actitud no cambiará. “Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí”, afirmó.

El 2-8 del Bayern

“Después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”.

La postura inflexible del Barça, defendiendo la cláusula de rescisión de 700 millones como única manera de salir del equipo, ha empujado a tomar esta decisión a Messi, que no ha querido optar por la vía judicial.

Punto de quiebre

El cambio de opinión se produjo al término de la reunión que mantuvieron el padre y agente del jugador, Jorge Messi, y el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, cuando quedó claro que la entidad azulgrana no iba a permitir su salida de manera gratuita.

El Barça se ampara la literalidad del contrato, que sitúa el pasado 10 de junio como fecha límite para que Messi se fuera gratis, y el futbolista defiende que la pandemia ha retrasado todos los plazos. En este escenario, el club que acepte la interpretación de los abogados del argentino se expone posteriormente a un fallo judicial que le obligue a pagar un traspaso, incluso de 700 millones de euros.

