Lionel Messi confesó que buscó salir del FC Barcelona para pelear por nuevos títulos, en especial por la Champions League, que se le ha negado al club azulgrana desde el 2015. Sin embargo, también transcendió de que el argentino buscaba aumentar sus ingresos económicos y que esa era un de las razones por las que quería irse al Manchester City. Afirmaciones que, desde luego, el rosarino desmintió.

“Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”, dijo en la entrevista que ofreció a ’Goal’ en la que confirmó su continuidad en el club azulgrana.

No iría a juicio

Por otro lado, Messi señaló que va a seguir en el Barcelona pues “no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, explicó el rosarino.

Dardo a Bartomeu

Leo contó también que su decisión de dejar el club culé no es reciente, que avisó de ello a lo largo del año al presidente Josep Maria Bartomeu, pero que éste, no cumplió su palabra.

“Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, soltó.

Nueva temporada

Barcelona debuta el 27 de setiembre frente al Villarreal por la primera jornada de LaLiga Santander 2020-21. En la primera jornada se verá la mano de Ronald Koeman a cargo de la institución culé, en donde Leo tendrá que cumplir su rol y jugar con los azulgranas hasta el próximo mes de junio, fecha en donde acaba su contrato y decidirá su futuro.

Una temporada más y Leo decidirá que le viene: seguir en el Barcelona o marcharse al Manchester City de Pep Guardiola, o alguna otra institución.

