En los últimos días, Lionel Messi ha recibido todo tipo de críticas del entorno de Antoine Griezmann, que lo acusa de ser el responsable de la nula adaptación del delantero francés al FC Barcelona. Primero fue su exrepresentante y luego un tío cercano al futbolista.

Semejantes declaraciones han decepcionado y causado sorpresa en el capitán del Barcelona. Según ‘El Chiringuito’, Messi no entiende qué es lo que busca el círculo más cercano del exjugador del Atlético de Madrid, por lo que quiere un cara a cara con su compañero una vez regrese a la Ciudad Condal.

“Una mezcla de sorpresa y decepción ha sido la reacción de Messi. No se esperaba esto. Ya le sorprendió lo del exagente el primer día, sorprendió que no hubieran desmentido, pero lo del tío ya no daba crédito”, reveló José Álvarez en el sintonizado programa deportivo español.

“Messi dice que dentro del vestuario esto va a afectar a su relación con Griezmann y del resto porque es algo que conocen todos y creen que le está faltando el respeto. Es una opinión general”, agregó el citado periodista.

Siempre según ‘El Chiringuito’, Lionel Messi quiere pedirle explicaciones a Griezmann cuando vuelva de su periplo con la selección de Argentina. El capitán quiere saber el porqué de las críticas del entorno del atacante galo.

“Hay una conversación pendiente y tiene ganas de tenerla cuando vuelva a Barcelona. Tiene muchas ganas de tener cara a cara a Antoine Griezmann y pedirle explicaciones”, dijo Álvarez de ‘El Chiringuito’.

Messi, “régimen del terror”

Las declaraciones del tío de Griezmann llegaron después de que el exasesor del futbolista francés Eric Olhats cargara en las páginas de “France Football” contra Messi.

“Opina de todo. Es al tiempo un emperador y un monarca y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable y lo hizo notar. Es un régimen de terror. O estás con él o estás contra él”, aseguró.

Para Olhats, Messi es “tan bueno en el campo como malo fuera”, al tiempo que señaló que la pasada temporada el argentino no dirigía la palabra al francés ni le pasaba el balón. “Creó un auténtico traumatismo para una adaptación más que negativa. Eso forzosamente deja consecuencias”, señaló.





