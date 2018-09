Los medios deportivos más importantes de Barcelona, 'Sport' y 'Mundo Deportivo', no han dudado en mostrar su inconformidad en la coronación de Luka Modric como el mejor jugador del año en los premios 'The Best'. Para estos medios, no hay como Lionel Messi.



Como se sabe, Messi no estuvo entre los tres finalistas a llevarse el premio 'The Best' de la FIFA. Para 'MD' y 'Sport' fue una injusticia y pese a la gran temporada de Modric con el Real Madrid y Croacia, el argentino sigue siendo el mejor del planeta.

Según Mundo Deportivo, "(Luka) Modrid gana un The Best sin el mejor", en tanto el diario Sport fue más allá y en portada tituló que "The Best es Messi… y punto".



"Pese a que el argentino no acudió al evento por motivos personales, muchos fueron los que se acordaron de él para opinar que, diga lo que diga el 'The Best', Leo Messi es el mejor futbolista del mundo", publicó Sport.