Perdónalo, no supo lo que dijo: Vinicius aclaró su polémico comentario contra Lionel Messi

Vinicius Junior se encuentra concentrado con la selección de Brasil en Estados Unidos para lo que serán los partidos amistosos ante Colombia y Perú. Desde ahí, la 'Joya' del Real Madrid se ha referido a aquel polémico comentario en la previa de un Clásico.



"Leo Messi no asusta a nadie", dijo el brasileño cuando le preguntaron por el argentino. Han pasado los meses y ahora afirma que sus palabras fueron malinterpretadas. Según Vinicius Junior, nunca quiso menospreciar el talento del argentino.

"Quise decir que Messi no tenía miedo de nuestro equipo, pero salió como que Messi no asusta a nadie, solo que no sabía cómo decirlo. Él es uno de los mejores de todos los tiempos", aclaró el joven delantero del Real Madrid en declaraciones concedidas al portal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Feliz de estar con Brasil

"No hay nada mejor que estar aquí, al lado de ellos. Todo es parte del proceso. En marzo estaba en el mejor momento de mi carrera, pero me lesioné y no vine, pero sé que Dios tiene un propósito para mí y mi familia me tranquilizó diciéndome que todo llegaría en el momento adecuado", dijo Vinicius.



"Ahora estoy aquí en la primera convocatoria de renovación y estoy muy feliz", agrega el joven atacante del Real Madrid.

