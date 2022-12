Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha expresado en más de una oportunidad su voluntad de firmar el regreso de Lionel Messi en el mercado de fichajes de verano de 2023. En el Spotify Camp Nou saben que el crack argentino termina contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio y quieren tenerlo de vuelta en condición de jugador libre. Es por esa razón que, según apunta este miércoles la prensa catalana, los altos mandos del cuadro catalán han empezado a definir plazos para iniciar las conversaciones con el campeón del mundo y su entorno.

Tal como apunta el diario Sport, el Barcelona empezará a negociar el regreso de Lionel Messi en la primera semana de enero de 2023. En Les Corts quieren que el genio de Rosario termine de disfrutar sus vacaciones en su ciudad natal para acercar posturas con el que jugador que fue suyo hasta agosto de 2021.

El FC Barcelona es consciente de que el PSG quiere retener a Messi un tiempo más y pondrá una gran oferta sobre la mesa. Sin embargo, el músculo financiero del club español también los pone en capacidad de pelear palmo a palmo por el regreso de Lionel Andrés.

“Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé”, dijo hace unos meses Eduard Romeu, el vicepresidente económico del cuadro catalán.





PSG y su propuesta para renovar





La oferta sería por una temporada con opción a una segunda respetando los términos económicos actuales de 30 millones de euros anuales. Se trata de un contrato muy parecido al que ya le puso encima de la mesa hace dos veranos, cuando llegó con la carta de libertad bajo el brazo desde el Camp Nou.

“Quedamos en que hablaríamos después del Mundial. Lo he dicho mil veces: él está muy feliz en el club, está haciendo una muy buena temporada. Creo que tiene ganas de quedarse”, dijo Al-Khelaifi la última vez que fue consultado por Messi y su continuidad en el Parque de los Príncipes.





¿Cuántos goles hizo Messi en el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR