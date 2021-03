La mayoría de porteros, o quizás todo, saben lo letal que es Lionel Messi cuando se coloca frente al arco rival. Wilfredo Daniel Caballero, guardameta de 39 años, enfrentó al astro argentino cuando vestía la camiseta del Málaga en LaLiga. A través de una entrevista para 90 Min, el portero habló sobre lo difícil que es enfrentar al delantero del Barcelona.

El famoso Willy Caballero habló y se confesó recordando la cantidad de goles que recibió de Messi. “El otro día que repartieron las cerveza, a mí me llegaron unas cuantas (en relación a la firma de bebidas que patrocina el delantero). Me tocó enfrentarlo y me tocó sufrirlo, porque él va a cada partido para asesinarnos a los arqueros. A los arqueros, a los defensas, va a matar. Y matar significa hacer la mayor cantidad de goles posibles”, declaró para 90 Min.

Del mismo modo, el veterano portero del Chelsea de la Premier League, aseguró que Messi siempre busca el gol en al arco contrario. Eso sí, Caballero afirma que el astro argentino no cree en amigos y su única meta es meter todos los goles posibles a favor del Barcelona.

“No le importa si lo conocés, si sos argentino, si sos amigo. Después se queda hablando con vos y saludándote y todo lo demás, pero en esos 90 minutos él tiene una misión: si puede llenarte a goles, te llena”, afirmó.

Caballero también se dio espacio para hablar sobre quienes considera como los mejores delanteros que le toco enfrenar. Sin ninguna duda, el guardameta volvió a mencionar a Messi en la cima de su lista. “Sin duda a Leo Messi. Otro más que podría decirte es Robert Lewandowski, que gracias a dios lo enfrenté pocos partidos porque es un animal”, añadió.

Por último, Willy también admitió que siente mucha empatía con dos porteros argentinos. “Me siento identificado con Emi Martínez y Marchesín, porque cuando estuve en Málaga, lo estaba haciendo bien y no me reconocieron (para la selección). A lo mejor tenés que pasar a un Manchester City o Chelsea, estar de suplente y por el nombre del club hace más ruido”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player