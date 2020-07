Xavi Hernández conoce muy bien a Lionel Messi, con quien compartió más de diez temporadas en el Barcelona. Por ello, el estratega del Al-Sadd de Qatar no duda en que el astro argentino tiene aún muchos años por delante al más alto nivel del balompié.

“A Leo (Messi) lo veo jugando hasta que él quiera. A nivel físico, está rápido, fuerte, es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará en el Mundial de Qatar 2022″, sostuvo en una entrevista para MARCA.

El excapitán del cuadro catalán también se refirió al momento actual que atraviesa el conjunto dirigido por Quique Setién. Asimismo, no descartó que pueda sentarse en un futuro en el banquillo blaugrana.

“A veces el Barça juega muy bien; otras, bien; y otras, no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos: dominar y hacer un juego vistoso. A veces no se consigue, es verdad, pero el rival te dificulta”, afirmó el español de 40 años, que se encuentra recuperándose tras haber dado positivo en COVID-19.

“Lo he dicho siempre, que mi meta principal, cuando se dé, es el Barça. Es mi casa y sería un sueño. Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado en la nueva temporada. Cuando tenga que venir el Barça, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo, hay que respetar a Quique Setién y le deseo todo lo mejor al equipo”, agregó.

MUNDIAL HISTÓRICO

Hace más de cinco años que Xavi Hernández llegó a Qatar. Un país que le abrió las puertas para culminar su carrera como futbolista y le permitió iniciar su travesía como entrenador. El campeón del mundo 2010 es testigo de como se vienen preparándose dicho país para ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo.

“Qatar está creciendo a una velocidad grande. Hasta el tráfico mejoró. Será un mundial histórico, sin duda. La gente se va a sorprender de lo que es el país. En general, existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada. Qatar lo tiene todo: un país pequeño, hospitalario y generoso”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid: así fueron las vacaciones de Mariano Díaz (28/07/2020)

TE PUEDE INTERESAR