De Lionel Messi se viene hablando mucho en las últimas horas. No solo porque volverá a jugar con la selección de Argentina este martes en un amistoso frente a Curazao, sino también porque estaría moviendo más que nunca los hilos para regresar al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Al culminar el contrato con el Paris Saint-Germain, el genio nacido en Rosario estaría encantado de volver a jugar en el Spotify Camp Nou y ya le ha pedido a su padre y representante, Jorge Messi, que se reúna con el presidente del cuadro azulgrana para acercar posturas en el tema.

A pesar de que sabe que Jorge Messi no lleva una buena relación con Joan Laporta, según Catalunya Radio, Lionel le ha pedido que converse con el directivo catalán. En esa línea, las reuniones para hablar sobre su regreso no tardarían en comenzar. Del lado del ‘10′ espera que las negociaciones no se alarguen.

Además, Messi mantiene un contacto estrecho con el actual técnico del primer equipo, Xavi Hernández. El egarense ve con buenos ojos el regreso del astro argentino y ya le habría comunicado que tanto el resto del cuerpo técnico como los actuales integrantes de la plantilla también desean verle de nuevo de azulgrana.

Aunque al acabar contrato con el PSG el 30 de junio no habría que pagar euro alguno en concepto de traspaso, el Barça aún debe dar con la fórmula, casi mágica, que le permita encajar el sueldo del futbolista sin alterar, aún más, una delicada situación económica que, por ahora, le impide inscribir nuevos futbolistas.

¿Cuál será el contrato de Messi en el Barcelona?





La semana pasada, prensa catalana dio cuenta del vínculo que el Barça ya está alistando para Messi. Se trata de un contrato por una temporada con opción a renovar por otra. Es decir, Lionel podría jugar dos años más en LaLiga antes de pensar en retirarse del fútbol. Eso sí, sus emolumentos no serían los mismos que antes.

Cabe recordar que Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





