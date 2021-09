Probablemente no se vaya a repetir una situación así. Y no precisamente que Lionel Messi salga sustituido o que alguna otra estrella del PSG no complete los 90 minutos, sino que un cambio cause tanto revuelo. La sustitución del rosarino a los 76 minutos del encuentro frente al Lyon ha generado tanta polémica como versiones sobre por qué Mauricio Pochettino decidió que la ‘Pulga’ no termine el encuentro. Desde Francia lanzan el verdadero motivo.

Se había dicho que el técnico argentino quería regular la seguidilla de partidos de Messi, pues el PSG viene afrontando cinco partidos en solo 13 días, entre la Ligue 1 y la Champions League. De hecho, el propio ‘Poche’ dijo tras el partido que sacó a Leo para protegerlo.

Sin embargo, esa no sería la principal razón. En Francia, el medio ‘L’Equipe’, avanza que Pochettino sustituyó a Messi por un “golpe en la rodilla”, lo cual no quiere decir que Leo aceptara el cambio. El astro lo quiere jugar todo, pero hoy lunes no se entrenó.

De hecho, antes del cambio, Messi hizo “unos movimientos circulares” para probarse. Pochettino y su equipo le preguntaron si estaba bien. Y Lionel asintió de manera tranquilizadora.

Es por ello que Leo se sorprendió cuando vio que la sustitución era por él. Pero ‘Poche’ prefirió guardarlo antes que arriesgarlo a que sufra alguna lesión.

Según el plan que tiene el entrenador para él, es posible que Messi tenga descanso ante el Metz este miércoles, para luego ver minutos con Montpellier (posiblemente tampoco complete 90 minutos) y luego salga de arranque contra el City en el Parque de los Príncipes.

Desde Qatar ya advirtieron al DT

En un mensaje tan ambiguo como críptico, Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar del propietario del club, le recuerda al técnico por twitter que “Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes”.

El entrenador argentino, ya después del partido, explicó que retiró a Messi “por precaución”, aunque de seguro de ahora en adelante, se lo pensará dos veces antes de volverlo a sacar del campo. O no.

