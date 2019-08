¿Realmente Advíncula puede ir al Valencia? Este es el plan del Rayo Vallecano con el peruano

El interés existe, pero el esfuerzo económico está muy lejos de las posibilidades de las oficinas de Mestalla. La situación de Luis Advíncula sigue en el limbo, pese a que el Rayo Vallecano compró la ficha del futbolista de la Selección Peruana. 'Bolt' está en los planes del Valencia, pero el equipo del barrio de Vallecas no ha puesto fácil la operación.

El plan del Rayo al adquirir el pase de Advíncula es esperar que éste haga un gran papel en la Segunda de España y así poder venderlo a por lo menos seis millones de euros (el doble de lo que pagó al Tigres de México). Por lo mismo, en las oficinas de Vallecas no están dispuestos a aceptar los tres 'kilos' que ofrecen desde Mestalla.



Valencia, incluso, estaría dispuesto a hacer el esfuerzo económico y subir la oferta hasta cuatro millones, pero el Rayo se ha plantado: seis o nada.



Sin embargo, el negocio podría no resultarle al Rayo Vallecano y no necesariamente porque Advíncula no pueda hacer un gran papel en Segunda, sino porque sencillamente Paco Jémez no lo tiene como primera opción.

Ya la temporada pasada, el entrenador español dejó clara su posición: para él, Tito es el titular por la banda derecha. Incluso en el curso anterior cuando 'Bolt' se fue expulsado por una roja en la fecha 32 ante el Athletic Club, Jémez le llamó la atención públicamente y lo relegó al banco de suplentes.



Así, las opciones del seleccionado peruano de sumar minutos y tomar protagonismo se ven bastante reducidas, por lo que a primera vista, el plan del Rayo con Advíncula podría resultar bastante malo y, desde luego, perjudicial para el jugador nacional, que podría quedarse en el banco de suplentes.



Esa es la situación de Luis Advíncula a la fecha; aunque podría cambiar a medida se acerque el cierre del mercado de fichajes en España y el Rayo Vallecano termine cediendo ante el Valencia u otro equipo que pretenda a 'Bolt'.

