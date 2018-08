Luis Advíncula esta de moda en España. Tras su fichaje por el Rayo Vallecano , los medios más importantes han empezado hablar de él y hasta han alucinado con la velocidad que tiene, característica que lo tiene como el jugador más rápido del planeta.



Ese es el caso de un programa de TV deportivo español que recordó aquella famosa jugada en la que Advíncula corrió desde su área para recuperar una pelota. Como si no fuera suficiente, las conductoras del show le dedicaron una canción al peruano.

Advíncula muy entusiasmado en Rayo

Tras ser presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano y en su primer contacto con la prensa, Luis Advíncula ha dejado en claro que no teme al reto de enfrentar a las grandes estrellas de la Liga Santander.



“Me quiero ver las caras con todos. Seremos once contra once. En el Mundial se vio que no solo basta con ser estrella", dijo el futbolista de la Selección Peruana que participó en el Mundial Rusia 2018.



Evidentemente emocionado, el defensor de la selección peruana destacó sentirse "muy contento" por el reto que asume a los 28 años de edad y aclaró que, a diferencia de sus anteriores oportunidades en Europa, ahora cuenta con mayor experiencia, "mucho más maduro" y "consolidado".