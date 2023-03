La Selección de España comienza una nueva era con Luis de la Fuente como director técnico. El estratega realizó su primera convocatoria y resalta la ausencia de Sergio Ramos, quien hace unos meses hizo pública su despedida de ‘La Roja’ porque recibió una llamada diciéndole que no lo tendrían en cuenta. Ante esto, el técnico fue consultado respondiendo fuerte y claro.

“Le transmito toda mi admiración. Era una conversación privada, tengo la buena costumbre de no airearla. Hay un seleccionador nuevo que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Apuesto por ellos. Quiero transmitirle confianza desde el primer momento. Le expuse mis puntos de vista y él los suyos”, mencionó en conferencia de prensa.

Sobre la elección de jugadores, fue claro al resaltar que evaluará rendimiento y también a quiénes se adapten a su esquema. También apuntó cómo fue la comunicación con estricta privacidad, pero el defensa no pensó lo mismo y reveló todo.

“El criterio que va a dominar las decisiones es el mío. Puedes tener un criterio y yo otro. El tema de Sergio Ramos, no tengo que hablar. Hablé con él lo que tenía que hablar. Pienso en el futuro, y es Noruega, nada más. Es lo único que me preocupa. No quiero pensar en lo que sucederá después”, dijo.

“Es el futuro más inmediato que veo. No es abrir ni cerrar puertas. Confío en una serie de jugadores, estoy en mi derecho. Y son estos. ¿Está Sergio Ramos? No, pues será que confío más en estos”, añadió.





No teme a Noruega

España debuta en el camino de clasificación a la próxima Eurocopa ante Noruega de Erling Haaland; sin embargo, el DT se encargó de aligerar las tensiones y verlo como un rival más. Para el estratega, los goles están garantizados, así como la confianza en sus jugadores.

“Noruega no es Haaland, tiene un equipazo: Sorloth, Larsen, Odegaard... Vamos a intentar miniminzar sus virtudes. Haaland es el delantero del fútbol mundial. Mis jugadores son tan buenos como los mejores. Su seleccionador estarán tan preocupados como nosotros. Veremos en qué escenario nos movemos, pero intentaremos dominar y nuestra situación de juego sea favorable. Vamos a ser fieles a nuestro estilo, a nuestra idea. Son fantásticos jugadores los nuestros. Tenemos garantizados 40 goles”, aclaró.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.