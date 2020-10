Las ruedas de prensa de Luis Enrique son todo menos aburridas. Con la forma que lo caracteriza, el técnico de la selección española no se calla nada y en la rueda de prensa previo al duelo ante Suiza por la Liga de Naciones no fue la excepción.

Y es que Luis Enrique tuvo una insólita respuesta cuando un periodista le preguntó por Marco Asensio, quien se viene recuperando de una lesión y es una de las ausencias en esta convocatoria española.

Al ser cuestionado por “cómo ve a Marco Asensio”, Luis Enrique decidió responder de la siguiente manera. "Pues no lo veo. Creo que no está aquí convocado. Debe estar ahora viendo una serie de Netflix en el sofá. Le mando un saludo”.

“Hoy no toca hablar de él”, insistió Luis Enrique. Si bien su relación con Asensio no es mala, decidió no referirse al jugador del Real Madrid dado que no está convocado y su prioridad es Suiza.

Este sábado, la 'Roja’ enfrentará a su similar de Suiza por la tercera jornada de la Liga de Naciones. España viene de empatar sin goles ante Portugal en un nuevo amistoso.

Mientras tanto, Marco Asensio sigue trabajando tras su larga lesión de la temporada pasada para estar a punto cuanto antes. Y así volver a meterse en el once del Real Madrid y ser considerado de vuelta por Luis Enrique, de cara a la próxima Eurocopa.

🇪🇸 La anécdota de Luis Enrique cuando le preguntan por Asensio: "No está aquí, estará viendo una serie de Netflix"... pic.twitter.com/WV8JnHZpFc — MARCA (@marca) October 9, 2020