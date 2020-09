Las cuentas por ahora le cuadran al club ‘colchonero’ y a Diego Simeone respecto a la nueva delantera que tendrá el Atlético de Madrid esta temporada. La salida de Álvaro Morata ha sido necesaria en el Wanda Metropolitano para que Luis Suárez, sin sitio en el FC Barcelona, defienda los colores ‘rojiblancos'. Si bien las comparaciones a veces pueden resultar incómodas, el gran ganador en esta ‘operación’ no es otro que el ‘Cholo’.

El técnico argentino contará con un delantero de sobrada garantía en Europa que solo en su etapa como barcelonista ha gritado más goles que Morata a lo largo de su carrera. Un intercambio de ‘cromos’ que a juzgar por los números de uno y otro, dejan las cuentas en verde para el ‘Atleti’.

Luis Suárez ha celebrado 198 dianas como azulgrana, mientras que Morata en todo su periplo como profesional, entre el Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético, 116. Pero hay más.

A Morata no le alcanza ni sumando los 32 tantos que logró con el Real Madrid Castilla, ni los 17 que firmó con la selección de España, ni incluso con los 29 que marcó durante su paso entre las selecciones sub 17 y sub 21 para alcanzar al delantero ‘charrúa’.

Partidos y asistencias

Pero los goles no son todos. La diferencia entre uno delantero y otro respecto a la cantidad de tantos que alcanzaron en determinado volumen de partidos también evidencia la diferencia entre ellos. Mientras que Suárez logró dicha cifra de dianas en 283 partidos como culé, Morata necesitó 339.

Y si bien ambos atacantes tienen, desde luego, como objetivo principal sumar goles, el contribuir a ellos sin necesidad de que lleven su marca también complementa su juego. En el rubro de las asistencias, por tanto, también queda de manifiesto el salto de calidad que hay entre uno y otro.

Luis Suárez contribuyó con 74 asistencias en su etapa como culé, mientras que Morata repartió 40 en todo su periplo profesional.

