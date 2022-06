Se marchó después de dos grandes temporadas, sobre todo la primera en la que fue goleador y clave en el título liguero del Atlético de Madrid. Su futuro estará lejos del Wanda Metropolitano pero su recuerdo quedará no solo en la memoria de los hinchas rojiblancos, sino también las paredes de sus feudos. El club ‘colchonero’ rindió homenaje este martes a Luis Suárez, al incluirlo en el mural de su museo.

Según informó el conjunto madrileño, tras este acto, Suárez visitó ‘Territorio Atleti’, el museo del club que está en el Metropolitano, y descubrió y firmó su figura en el mural principal, diseñado por el artista ‘Inocuo’ y donde aparece con su conocido gesto de besarse los dedos tras marcar un gol.

Suárez se despidió de los hinchas del Atlético el pasado 15 de mayo, en el partido contra el Sevilla por LaLiga Santander. Aunque unos días después el uruguayo sorprendió al revelar que se enteró de su salida apenas un día antes.

“Me lo comunicó, el día anterior de mi despedida, Rafa Alique (director de comunicación del club). Me dijo que me iban a hacer una despedida. Yo no sabía nada. Tengo 35 años, algo intuía y yo ya pensaba en mi futuro”, reveló Suárez, que confirmó así que nunca habló son Simeone o el presidente del club Miguel Ángel Gil.

Hay que recordar que el delantero pidió cuando llegó al Atlético que le dejasen “un espacio” en este mural porque quería “marcar la historia” y así lo hizo.El uruguayo deja el equipo rojiblanco con 83 partidos y 34 dianas, 21 de ellas en su primer año.

¿Dónde continuará su carrera el ‘Pistolero’?

Sobre su futuro, el ‘charrúa’ de 35 años reconoció que tiene varias ofertas y llamadas, pero que por ahora se tomará su tiempo para tomar la mejor decisión “y jugar el Mundial en las mejores condiciones”.

Si las ligas de Qatar, China o Estados Unidos están dentro de sus opciones, las descartó. “Todavía no está en mi cabeza. No estoy pensando en el dinero si no en nivel deportivo alto para llegar al Mundial bien. Eso es Europa. Recibo muchas llamadas de México, Brasil, Argentina...”.





