La prensa británica amaneció esta mañana con una noticia que emocionó a miles de fanáticos de Liverpool y entristeció a muchos de Atlético de Madrid. Según medios ingleses, Jurgen Klopp estaría interesado en contar con los servicios de Luis Suárez, en caso Salah abandone Anfield en la próxima temporada. El ‘pistolero’, en su pasado como ‘red’, anotó 82 goles 133 partidos disputados.

Luis Suárez se encuentra feliz como jugador del Atlético de Madrid, donde llegó el pasado verano procedente del Barcelona. El club azulgrana se desprendió de los servicios del delantero uruguayo, que también estuvo cerca de jugar por la Juventus. Sin embargo, fue Morata quien arribó a Turín y fue el ‘Cholo’ Simeone quien no dudó en fichar al uruguayo.

Simeone lleva ya 19 goles marcados con Atlético de Madrid en LaLiga Santander 2021. Los ‘colchoneros’ tienen contratado por un año más al delantero uruguayo, y todo se torna complicado para el regreso de Suárez a Liverpool. Eso sí, en Inglaterra el rumor es fuerte y afirman que Klopp ya estaría convencido en sumarlo al equipo para la próxima temporada.

Eso sí, en caso el delantero decida fichar por Liverpool, estaría en su total derecho. El contrato de Luis Suárez tiene un cláusula que indica que el futbolista podría rescindir de forma unilateral el vínculo que tiene con Atlético de Madrid si así lo quiere.

Suárez es feliz en Atlético de Madrid

Luis Suárez ha repetido en diferentes entrevistas que desea seguir jugando en la élite del fútbol. Además, el mencionó que en Atlético de Madrid su situación actual es de las mejores que ha vivido en su trayectoria futbolística. El delantero aclaró que espera jugar al máximo nivel por muchos años más.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, mencionó Suárez.





