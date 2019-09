Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]

Que es un racista, que es el 'teatrero' más grande del mundo, que es un jugador que pierde los cabales ante cualquier provocación. De Luis Suárez se han dicho muchas cosas malas. Sin embargo, detrás de todos esos calificativos se encuentra la historia de un muchacho que desde sus primeros años de existencia tuvo que plantarle cara a la vida. No hubo nada fácil para él y si hoy es el mejor delantero del planeta, es por su sacrificio y por el amor de una rubia que lo cambió por completo. A continuación, la biografía, goles, títulos, estadísticas y vida personal del crack del FC Barcelona y selección de Uruguay,

Luis Suárez nació en la ciudad de Salto el 24 de enero de 1987. Como muchos jugadores de hoy en día, no tuvo la mejor de las infancias. Sufrió el abandonó de su padre y creció solo con su madre y cinco hermanos. La vida empezaba a golperlo desde pequeño, pero la pelota estaba ahí para consolarlo. Empezó a formarse como futbolista en el Deportivo Artigas y cuando tuvo que mudarse a Montevideo, continuó su carrera en el Urreta FC.



El fútbol le daba diversión y lo hacía pensar en un prometedor futuro, pero los problemas económicos en su familia no lo dejaban vivir tranquilo. Ya en la adolescencia, el hoy crack del Barcelona empezó a trabajar para conseguir un plato de comida. Lavaba carros y barría las calles de Montevideo mientras seguía formándose como futbolista. Para ese entonces, ya estaba jugando en las inferiores de Nacional , pero su comportamiento fuera de las canchas hacía peligrar sus sueños.



La mujer que lo salvó del mal camino

Los dilemas en casa empezaron a frustrar a Luis Suárez. No cumplía la mayoría de edad y empezaba a refugiarse en el alcohol. El poco dinero que ganaba lo gastaba en fiestas y discotecas que empezaron a pasarle factura al poco tiempo. Faltaba a los entrenamientos, iba mal en el colegio e incluso pensó en dejar el fútbol hasta que un buen día, cuando tenía 16 años, conoció a Sofía Balbi, una chica de la que se enamoró perdidamente y por la que retomó el rumbo de su vida.



A diferencia de Suárez, Balbi era una mujer que provenía de un hogar sin carencias económicas. Tenía 13 años cuando lo conoció, aun así, su familia nunca se opuso a la relación. "La conocí en la edad perfecta. Era un adolescente, pero la conocí en el momento justo, porque ella no es la que me guió el camino, sino la que me ayudó a corregirme, a darme cuenta quiénes eran mis amigos y quiénes no”, dijo el goleador uruguayo en una entrevista con el periodista Enrique Sacco de ESPN en 2014.



Luis Suárez conoció a su hoy esposa cuando tenía 15 años. Luis Suárez conoció a su hoy esposa cuando tenía 15 años.

La vida de Suárez tenía sentido otra vez. Hizo caso a los consejos de su hoy esposa. No solo dejó de ser 'amigo' de la bebida, también volvió a encontrar su mejor forma en el 'Bolso' hasta que repentinamente, Sofía lo dejó en shock con una noticia: se iba a vivir a Barcelona con su familia para huir de la crisis económica que azotaba a Uruguay por aquel entonces.



"El día que nos despedimos, yo con 16 años y ella a punto de cumplir 14. Era un ‘adiós, un gusto haberte conocido’ y no un ‘nos vemos’, por mi situación económica y por la de ella, que se iba buscando una mejor calidad de vida", cuenta el goleador uruguayo, quien a pesar de la tristeza que le produjo la partida de Balbi a la capital catalana, no se derrumbó.

Luis Suárez y Sofia Balbi tienen tres hijos. Luis Suárez y Sofia Balbi tienen tres hijos.

La promesa de amor que lo hizo un crack

Luis y Sofía mantenían la relación a distancia. Entre tantos correos que intercambiaban, Suárez le hizo una promesa: convertirse en el mejor jugador para salir de Nacional, fichar por algún club de Europa y así estar más cerca de ella. El fútbol se iba a convertir en su mejor aliado. "O centras tu vida o te vas de aquí", le dijo Ricardo Perdomo, su entrenador en menores en el 'Bolso'. Entonces volvió a dedicarse y esta vez no lo paró nadie.



Para el año 2005, Luis Suárez llegó al primer equipo de Nacional y en su temporada de inicio, anotó 12 goles en 34 partidos. Su rendimiento era sobresaliente. Con solo 19 primaveras, el 'Pistolero' fue fichado por un millón de euros por el Groningen de Holanda. La promesa se había cumplido. Se iba a jugar a Europa para estar más cerca de Barcelona y de su amor. Pero como para el uruguayo no era suficiente, convenció a los papas de Sofía de dejarla ir a vivir con él a los Países Bajos.



“Ella, aunque la gente no lo pueda creer, con 16 años y yo con 19 recién cumplidos se fue a vivir conmigo a Holanda, a un país que no conocíamos. Hicimos muchas cosas y hoy en día las estamos valorando muchísimo, las disfrutamos y tenemos la familia que siempre quisimos tener”, recuerda.



Luis Suárez en su etapa en el Groningen. Luis Suárez en su etapa en el Groningen.

El ascenso meteórico de Suárez

Ya con Sofía Balbi a su lado, el crecimiento del hoy crack del FC Barcelona fue admirable. En su primera y única temporada en el Groningen hizo 15 goles en 37 partidos. En Holanda su efectividad despertaba suspiros y el Ajax decidió ficharlo en la temporada 2007-08 por casi 10 millones de euros. En Ámsterdam le fue mejor pues marcó 111 goles en tres temporadas. Además, su carácter y capacidad goleadora lo llevaron, tras apenas dos años, a ser capitán del club a partir de la temporada 2009-10, siendo el primer futbolista sudamericano en lograrlo. Todo por Sofía.



En esa temporada 2009-2010, Luis Suárez convirtió la brutal suma de 49 goles en 48 partidos, pero Holanda no era su techo. Sonó en varios clubes de Europa, pero el Liverpool se convirtió en su destino. Por 26.5 millones de euros, los 'Reds' lo ficharon en enero de 2011. El uruguayo heredó la mítica '7' de leyendas como Kenny Dalglish y Kevin Keegan. A pesar de sus buenas actuaciones solo pudo ganar la Copa de la Liga Inglesa en 2012. En total, disputó 133 partidos y marcó 82 goles, formando un promedio de 0,62 tantos por encuentro. Con semejantes números, ya era uno de los mejores delanteros del planeta, pero no todo sería felicidad en la Premier League.

La mancha negra de su carrera

Fue en el fútbol inglés donde Suárez vivió dos de los peores momentos de su carrera. El primero ocurrió en 2011. En un partido ante el Manchester United, llamó "negro de mierda" a Patrice Evra, quien ofendido por las palabras de su colega interpuso una demanda por racismo ante la FA (Federación Inglesa). El uruguayo negó que haya insultado al exjugador francés, pero nada iba a salvarlo. El escándalo fue tan grande que recibió un castigo de ocho fechas sin jugar.



Lamentablemente para el nacido en Salto, las polémicas en su carrera no terminarían con el caso de Evra. En abril de 2013, en un partido de Premier ante el Chelsea, el charrúa mordió descaradamente el brazo de Ivanovic en la disputa de un balón. Las imágenes eran claras. No tenía forma de defenderse y sus antecedentes solo iban a hundirlo. Y es que en su paso por Ajax, también le clavó los dientes a un rival. Aquella vez le tocó a Otman Bakkal en un clásico ante PSV. Recibió siete fechas de sanción, pero no aprendió la lección. En la Premier le impondrían diez jornadas de castigo por haber agredido al defensor de los 'Blues'.



Pasaría solo un año y unos meses de ese mordisco a Ivanovic para que Luis Suárez vuelva a hacer de las suyas. Durante el Mundial 2014, en un partido de la fase de grupos ante Italia, el goleador histórico de Uruguay puso nuevamente su reputación por los suelos tras atacar con los dientes a Chiellini. Esta vez sería sancionado por la FIFA, pero con más rigurosidad. El máximo organismo del fútbol mundial le impuso cuatro meses fuera de los campos y 9 partidos con su selección.

El FC Barcelona, máxima felicidad

En medio de ese gran escándalo, Luis Suárez fue fichado por el FC Barcelona a cambio de 81 millones de euros. En Camp Nou decidieron confiar en el goleador uruguayo a pesar de que su sanción le impediría jugar hasta octubre del 2014. Para fortuna de los azulgranas, ya con Neymar en la plantilla y Lionel Messi en un gran momento, no necesitaron del goleador sudamericano, cuyo debut iba a llegar el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid. Sin muchos aspavientos, el club azulgrana había creado al mejor tridente en su historia.



El exjugador del Liverpool demoró nada en adaptarse. Su primer gol llegó el 25 de noviembre, casi un mes después de su debut, en un choque de Liga de Campeones ante el APOEL. Su efectividad era tapa de diarios y la empatía futbolística con Messi y Neymar empezaba a tumbar todo tipo de récords. En su primer año como azulgrana, el charrúa se llevó los tres títulos que estaban en juego. Incluso se dio el lujo de marcar en la final de la Champions League ante la Juventus en el estadio Olímpico de Berlín.



De la temporada 2015-16 en adelante, Suárez siguió acumulando buenas actuaciones. Aquella amistad que forjó con Messi y Neymar no solo se reflejaba fuera de las canchas, también dentro de ellas. Ambos cracks jugadores un papel importante para que el uruguayo consiga la segunda Bota de Oro de su carrera. Sin embargo, en cuanto a títulos colectivos, la suerte no le ha sonreído mucho. Y nos referimos específicamente a la Champions League, torneo que los azulgranas no ganan hace cuatro años.

Luis Suárez junto a Messi y Neymar en la 'MSN'. Luis Suárez junto a Messi y Neymar en la 'MSN'.

El ídolo de La Celeste

Así como vivir feliz para siempre al lado de Sofía, Luis Suárez también sonó con algún día vestir la camiseta de la selección de Uruguay, de la que ya es goleador histórico con 52 tantos. Su debut en La Celeste llegó en 2007 y el 'Pistolero' lo recuerda muy bien. "Fue un partido contra Colombia, en Cúcuta, ganamos 1-3 y me trae lindos recuerdos por haber debutado", recordó hace un tiempo.



Entre sus logros más importantes con la Selección de Uruguay se encuentran las clasificaciones a los Mundiales del 2010, 2014 y 2018. También fue inolvidable el título de la Copa América 2011 que consiguió en Argentina. El hoy jugador del Barcelona es considerado toda una leyenda en su país y todo hace indicar que Qatar 2022 sería la última Copa del Mundo de Suárez antes de colgar las botas definitivamente.

Suárez ganó la Copa América del 2011. Suárez ganó la Copa América del 2011.

Los hijos de Luis Suárez

Delfina, Benjamín y Lautaro son los frutos del amor de Luis Suárez y Sofía Balbi. La primera es la mayor de los tres y seguramente la que más se deja ver en las celebraciones de los títulos del Barcelona. Fue precisamente en la Ciudad Condal en la que nació la pequeña 'Delfi' el 5 de agosto de 2010. La hija del 'Pistolero' es amante del fútbol y hasta ha seguido a su padre al Mundial de Rusia del 2018.



Mientras Suárez lució sus goles con el Liverpool, el 26 de septiembre de 2013, en Inglaterra, nació Benjamín, un niño que apunta a convertirse en futbolista, según ha comentado uno de los amigos de su padre, Lionel Messi. "Benja juega muy bien. Aparte es zurdo así que nada que ver… Todo al revés, le salió zurdo", dijo el mejor del mundo sobre el hijo de su gran amigo.



Si Delfina nació mientras Suárez jugaba en el Ajax, Benjamín mientras su padre estaba en el Liverpool, el último de la familia Suárez Balbi, vio la luz con el 'Pistolero' en el FC Barcelona. Se llama Lautaro y llegó al mundo el 23 de octubre de 2018. ¿Quién seguirá los pasos del goleador charrúa?

Delfina, Benjamín y Lautaro, los hijos de Luis Suárez. Delfina, Benjamín y Lautaro, los hijos de Luis Suárez.

Estadísticas de Luis Suárez*

Equipo Temporada Partidos Goles Nacional 2005 1 0 2005-06 34 12 Groningen 2006-07 37 15 Ajax 2007-08 44 22 2008-09 43 28 2009-10 48 49 2010 24 12 Liverpool 2011 13 4 2011-12 39 17 2012-13 44 30 2013-14 37 31 FC Barcelona 2014-15 43 25 2015-16 53 59 2016-17 51 37 2017-18 51 31 2018-19 49 25 Uruguay Sub 20 - 4 2 Uruguay Olímpica - 6 3 Selección Absoluta - 112 59

Los mejores goles de Luis Suárez en su carrera.

* Para los clubes se tomaron en cuenta todas las competeciones oficiales en una temporada

Los títulos y distinciones del 'Pistolero'

Título o distinción Cantidad Campeonato Uruguayo 2 Eredivisie 1 Copa de Holanda 1 Supercopa de Holanda 1 Copa de Liga Inglesa 1 Liga de España 4 Copa del Rey 4 Supercopa España 2 Champions League 1 Supercopa Europa 1 Mundial de Clubes 1 Bota de Oro 2 Copa América ( URU ) 1 XI Mundial FIFA /FIFPro 1 Trofeo Pichichi 1

Suérez ha ganado una Champions en su carrera. Suérez ha ganado una Champions en su carrera.

