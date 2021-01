Sorprendió a todos con su golazo de falta, pero no porque no haya logrado alguno en su carrera ni mucho menos porque no sea capaz, sino porque no acostumbra a pararse detrás del balón. Luis Suárez anotó un doblete en el triunfo del Atlético de Madrid ante el Cádiz, el primero de ellos, a través de un excepcional remate.

“Lo que pasa que al estar mucho tiempo en el Barcelona, que estaba Leo (Messi, que era el que lanzaba las faltas)… había hecho algún que otro gol, en la selección las pateo yo y hago algún que otro gol, y ahora aprovechando las oportunidades”, reconoció Suárez.

Y añadió: “Entrenamos un par de faltas ahí, al que le fue mejor fue a Tom (Lemar), el encargado, le pedí que me lo dejara y cuando un delantero está de dulce…”, expuso Luis Suárez, cuyo equipo suma 50 puntos en 19 jornadas.

Está en racha

El ‘Pistolero’ sumó 13 goles en lo que va de LaLiga y lidera la clasificación de la tabla de goleadores, una muy buena racha goleadora que el uruguayo señaló hay que aprovecharla.

“Cuando el delantero está en racha hay que tratar de aprovechar y disfrutar esa oportunidad. Es difícil mantener el nivel durante todo el año, pero intentando ayudar al equipo en lo que sea”, explicó el atacante.

El Atlético se impuso 4-2 al Cádiz y en 19 partidos jugados, tiene dos pendientes, suma ya 50 unidades, 10 más que su escolta el Real Madrid, y todo apunta a que el torneo lo tiene prácticamente en el bolsillo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR