Con 500 goles sobre su espalda es voz más que autorizada para hablar de los ya delanteros del momento y que marcarán época en los siguientes años: Erling Haaland y Kylian Mbappé. Y al gran debate del momento se sumó Luis Suárez, quien lleva 19 goles en el Atlético de Madrid, al que llegó apenas esta temporada. El uruguayo no se fue por los lados y eligió a su favorito.

“Es un grandísimo jugador, está a un nivel espectacular. Tiene una potencia física admirable. Es uno de los mejores 9 del mundo que marcará una época”, apuntó el delantero sobre Haaland.

Al ‘Pistolero’ no le tembló el pulso cuando Gerard Romero, con el que conversó y repasó su carrera en Twicht, le consultó sobre si prefería al noruego o a Mbappé.

“Un poco más por Haaland, pero Mbappé está a un grandísimo nivel”, afirmó el delantero ‘colchonero’, que también valoró su paso por el Barcelona y la amistad con Lionel Messi.

“Los veo porque a uno le gusta ver fútbol. Uno siente admiración por el club que defendió y estoy agradecido. Con Leo tengo contacto casi a diario, pero a veces de algún partido”.

Adaptación en el Atlético

“Creo que tuve la suerte de cambiar de equipo en la misma Liga, los mismos árbitros... Conocer a los compañeros. No me varió demasiado. Uno es pasional y no va cambiar juegue con quien juegue. Contento, estoy ayudando al equipo a estar arriba”.

