Se esperaba que no fuera titular, pero el ‘Cholo’ Simeone ha optado porque el ‘Pistolero’ no tenga ni un solo minuto este sábado. La ausencia de Luis Suárez es la gran sorpresa en la convocatoria del técnico argentino para el duelo del Atlético de Madrid vs Osasuna en El Sadar por LaLiga Santander. La ausencia del delantero se enmarca dentro de un plan de dosificación de cargas.

Después de que el Simeone haya probado en el último entrenamiento sin Suárez, se esperaba que el 'charrúa’ vaya al banquillo. Sin embargo, el cuerpo técnico ha preferido que se quede en Madrid descansando para no forzar al uruguayo con este calendario tan apretado.

Suárez ha jugado en los siete partidos del equipo, todos menos el primero como titular, pero solo completó uno (Betis). Ante el Salzburgo fue cambiado con 2-2, lo cual no le agradó mucho.

La lista de 21 es la formada por los porteros Oblak y Grbic; los defensas Trippier, Lodi, Manu Sánchez, Hermoso, Felipe, Savic, Giménez y Ricard; los centrocampistas Koke, Torreira, Herrera, Llorente, Vitolo, Lemar y Germán Valera; y los delanteros Joao Félix, Correa, Saponjic y Camello.

Simeone sobre Messi

Como ya es habitual en las ruedas de prensa del equipo ‘colchonero’, Diego Simeone fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El ‘Cholo’, fiel a su estilo, salió al paso de la consulta.

“Es muy bonito lo que decís pero pensamos en el partido a partido y en los futbolistas que tenemos compitiendo con nosotros”, aseguró el técnico argentino.

Y agregó: “Veo al equipo con entusiasmo, ilusión, ganas, gente que quiere seguir creciendo. Importan los hechos en el campo”.

