Dos temporadas, una Liga, lágrimas y una sonora ovación después, Luis Suárez se despidió del Atlético de Madrid y ahora tendrá que evaluar propuestas para continuar su carrera y como él mismo lo ha dicho, llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022, su última Copa del Mundo. El uruguayo ofreció una entrevista en la que reveló detalles de su salida del elenco rojiblanco, como el día que se enteró que no seguiría.

“Me lo comunicó, el día anterior de mi despedida, Rafa Alique (director de comunicación del club). Me dijo que me iban a hacer una despedida. Yo no sabía nada. Tengo 35 años, algo intuía y yo ya pensaba en mi futuro”, reveló Suárez, que confirmó así que nunca habló son Simeone o el presidente del club Miguel Ángel Gil.

“En noviembre nos reunimos con el club, quedamos en hablar en febrero y Alique me avisó el día antes del homenaje. Mi contestación fue ‘bueno, alguien en el club me dijo algo’”, agregó el ‘Pistolero’, que también reconoció que le hubiese gustado seguir en el Wanda Metropolitano.

“Sí, me habría gustado. Estaba encantado, cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero lo acepté de buena manera, pero no se dieron las posibilidades”, lamentó Suárez en el diálogo que tuvo con Manu Carreño en ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Sobre su futuro, el ‘charrúa’ de 35 años reconoció que tiene varias ofertas y llamadas, pero que por ahora se tomará su tiempo para tomar la mejor decisión “y jugar el Mundial en las mejores condiciones”.

Si las ligas de Qatar, China o Estados Unidos están dentro de sus opciones, las descartó. “Todavía no está en mi cabeza. No estoy pensando en el dinero si no en nivel deportivo alto para llegar al Mundial bien. Eso es Europa. Recibo muchas llamadas de México, Brasil, Argentina...”.





