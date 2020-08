Si bien el posible adiós de Lionel Messi del FC Barcelona tiene a todo el mundo fútbol, en especial a Cataluña, expectante sobre el desenlace, no es el único ’culebrón’ en tienda azulgrana. De hecho, el ’sismo’ que remece las oficinas culés empezó con Luis Suárez, quien no quiere marcharse del club, pese a que Ronald Koeman ya le avisó que no lo tiene en sus planes.

El uruguayo tiene un año más de contrato con el Barcelona y sus agentes legales continúan negociando la compleja rescisión de su contrato con el club. Y según adelanta el medio catalán ’Sport’, si hasta antes del domingo no hay acuerdo, Suárez continuará en el cuadro azulgrana.

El uruguayo, de no lograr desvincularse y elegir otro equipo donde continuar su carrera, cumplirá con su obligación contractual y acudirá a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Depsí el domingo para pasar las pruebas PCR a las que se someterán los futbolistas como parte del protocolo que deben seguir los equipos por la pandemia del Covid-19.

De marchar todo de manera regular, es decir de dar negativo, el ’Pistolero’ se presentará el lunes al primer entrenamiento de la ’era’ Koeman.

Mandó fuerte mensaje

Mientras se resuelve su futuro en el Barcelona, el uruguayo dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que hay personas que vienen hablando sobre su persona, con las cuales no tiene ningún vínculo.

“Hay gente hablando en mi nombre o diciendo cosas de mí, cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar, por mí solo”, fue el categórico mensaje del charrúa, con contrato hasta mediados del 2021.

