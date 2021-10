Luis Suárez se juntó con el streamer Gerard Moreno en su canal de Twitch ‘Jijantes FC’ y se animó a contar detalles respecto a lo que fue su retiro del FC Barcelona, la llamada de Ronald Koeman para indicarle que no iba más hace dos temporadas con los azulgranas y, por supuesto, a todo lo relacionado a su presente dentro del Atlético de Madrid, de la mano del ‘Cholo’ Simeone.

“La llamada de Koeman, para decirme que no contaba conmigo, duró 40 segundos. No es la forma de despedir a una leyenda. Primero me dijo que no entraba en sus planes y luego me dijo que si no resolvía mi contrato iba a jugar contra el Villarreal. Le faltó personalidad para decirme las cosas claras, si él no me quería o era realmente el club que no me quería”, afirmó Suárez, aún dolido por su partida del Camp Nou.

El delantero uruguayo contó lo que sucedió después de saber que no seguiría más en el Barcelona: “Fueron días muy difíciles por todo lo que di al club. Hablé con Sofía y con Leo después de la llamada. Fue un año complicado por todo. Messi pidió irse si a mí me largaban. Las dos familias lo pasamos muy mal. Yo volvía a casa muy mal de entrenar”, agregó el delantero charrúa sobre aquel momento en su estadía en Catalunya.

Sobre si su hubiera bajado el sueldo para continuar en el club, Luis Suárez afirmó que nunca se lo propusieron: “Eso es fácil decirlo ahora, pero en su momento ese no era el problema. Lo hubiera hecho como lo han hecho otros compañeros ahora. Yo soy un agradecido al Barça por lo que me ha dado y lo hubiera hecho”.

A pesar de ello, el atacante siente agradecimiento con el club blaugrana: “Yo siempre voy a estar agradecido al Barça porque apostó por mí cuando nadie me quería”.

Respecto al Atlético de Madrid

Luis Suárez es pieza fundamental en el equipo de Diego Simeone y si bien es uno de los favoritos para ganar LaLiga Santander considero que tienen “que mejorar cada partido pero es obvio que tenemos un equipazo para pelear por todo”.

Además se refirió sobre la llegada de Antoine Griezmann y su relación con el francés: “No me lo esperaba, pero intuía algo. Antes del partido de Villarreal lo hablamos entre los jugadores y todos pensábamos que el club lo iba a intentar hasta el último día. Hemos comido asado juntos, tenemos muy buena relación. Eso son cosas de la gente”, finalizo el seleccionado, quien se concentra con su Selección para el duelo de Eliminatorias.





