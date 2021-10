Luis Suárez se acopló bien en el Atlético de Madrid al marcar 28 goles en 50 encuentros, y así igualó el arranque que tuvo en el Barcelona. El ‘Pistolero’ dejó atrás la tristeza por dejar al club azulgrana y ahora se enfoca en conseguir LaLiga y la Champions con los ‘colchoneros’.

No obstante, los años no pasan en vano, y el atacante uruguayo ya piensa en su futuro. En ese sentido, descartó regresar al fútbol de Sudamérica, debido a que las personas lo exigirán como si estuviera en el inicio de su carrera. Así lo mencionó en una charla en ESPN Brasil con Diego Lugano.

“Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, señaló el seleccionado uruguayo, a poco de la fecha doble de las Eliminatorias.

Por eso, el futbolista charrúa recalcó que prefiere pasar sus últimos años de carrera en la MLS o en cualquier otra liga. “Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sientes en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, añadió.

Luis Suárez anotó un doblete en el empate del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad por la novena jornada de la Liga. El ‘Pistolero’ lamentó la igualdad y reconoció que cometieron errores, pero que trabajarán para evitar repetirlos tanto en condición de local como de visita.

“Nosotros salimos desde el primer momento con la idea de querer sacar ventaja, pero a veces se nos hace complicado. Se nos hizo cuesta arriba. Tenemos que intentar salir con más atención, ser autocríticos en qué tenemos debilidades en los primeros minutos para no volver a repetirlo”, declaró a ‘Movistar’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.