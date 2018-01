A mediados de 2014, Luis Suárez estaba en la carpeta de la dirigencia del Barcelona para sumarse al equipo. En el Mundial de Brasil, el delantero mordió a Giorgio Chiellini en cotejo frente a Italia (sancionado cuatro meses y nueve partidos sin jugar) y por ello la prensa catalana sostuvo que sus chances de llegar al Camp Nou descendían. Sin embargo, el cuadro de Gerard Piqué no le perdió la fe y lo contrató por 81 millones de euros procedente del Liverpool.

Este lunes se hizo pública la entrevista que Luis Suárez tuvo con 'The Players Tribune' en la que platicó con Piqué. Allí, a su compañero de equipo le confesó todo lo que le pasó cuando finalmente lo anunciaron como el flamante refuerzo del 'Barza'.

"Después del Mundial, mi sueño era llegar al Barcelona, pero pensé que todo se iba a ir por la borda. En un momento hablé con Andoni Zubizarreta y también con el presidente. Me dijeron que me quedara tranquilo porque igual me querían. No tengo palabras para describirlo porque lloré. Que me aceptaran fue una de las mejores cosas", le dijo Suárez a Piqué.

Además, en otro momento de la conversación hablaron sobre lo que se viene en este Mundial Rusia 2018. El 'charrúa' tiene claro quiénes son sus favoritos. "Uruguay (risas). También están Alemania, España. Francia es Francia. Después Argentina y Brasil", añadió.

Como se recuerda, Luis Suárez fue parte del 4-2 del Barcelona el pasado fin de semana ante Real Sociedad por una nueva fecha de la Liga Santander. La victoria en Anoeta hizo que los dirigidos por Ernesto Valverde le saquen 19 puntos de ventaja al Real Madrid, dejándolo en el cuarto puesto.