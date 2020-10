Una vez confirmó el fichaje de Luis Suárez por Atlético de Madrid, el morbo común fue conocer qué día chocaría contra el Barcelona de Lionel Messi. Este jueves, LaLiga de España confirmó el fixture de la décima jornada, la misma en la que está pactado precisamente esa contienda.

Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras este sábado 21 de noviembre, posterior a la fecha FIFA en la que habrá actividad de las selecciones en el mundo. El cotejo se iniciará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y se realizará en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

En caso no sufrir alguna lesión, ser suspendido u otro motivo especial, Luis Suárez se reencontrará con Lionel Messi y sus antiguos compañeros del Barcelona, club en el que estuvo durante siete temporadas. El uruguayo hizo historia en los culés, al convertirse en el tercer máximo artillero, con 198 anotaciones.

Luis Suárez dejó entre lágrimas el cuadro catalán a inicios del presente curso, muy lastimado por la forma en cómo se dio su salida. “Los mensajes del club, que te buscaban una solución para cambiar de aires, no me lo tomé muy bien, por la forma que se hicieron más que nada. Porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo. Fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir”, reveló el ‘Pistolero’, en entrevista con AUF TV.

A falta de algunas semanas para el esperado partido, Luis Suárez enfoca toda su atención en Osasuna, próximo rival de Atlético de Madrid por LaLiga. Por su parte, Barcelona chocará con Deportivo Alavés. Ambos duelos se disputarán el sábado 31 de este mes.

