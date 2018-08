Desde las redacciones de deportes más importantes de España llega la información de que Luka Modric seguirá en el Real Madrid. El croata habría llegado a un acuerdo económico con Florentino Pérez para no irse al Inter de Milán , no obstante, la reciente actividad del crack del mediocampo ha vuelto a preocupar a todos.



Y es que en las últimas horas, a Luka Modric le ha gustado una foto de Ivan Perisic, crack del Inter de Milán y compañero suyo en Croacia. Este publicó en su cuenta de Instagram una foto con todos los balcánicos que militan en el 'NeroAzzurro'. Hasta aquí ningún problema.

La polémica que envuelve a Luka Modric se dio minutos más tarde, cuando Perisic lo etiquetó en la foto a pesar de que él no aparecía e inmediatamente preguntó: "¿Quién falta'". Lejos de desentenderse de la imagen, el todavía volante del Real Madrid le dio un 'like', algo que los hinchas del equipo blanco no terminan de entender.

En Italia apuntan que el Inter de Milán se encuentra en plena reestructuración y le había ofrecido a Luka Modric ser la cabeza del nuevo proyecto. Además, claro, de una gran mejora salarial: 10 millones de euros netos por cada uno de los cuatro años de contrato, y dos más en el conjunto chino Jiangsu Suning con el que el Inter comparte dueño.



Sin embargo, en la reunión que sostuvo con Florentino Pérez, el mandamás del Madrid le ofreció pasar a ganar 12 'kilos' netos por temporada, oferta que no pudo rechazar Modric tanto por lo económico como por la intención y esfuerzo del club para seguir contando con él.



Modric se encontraba en una escala salarial muy por debajo de otros jugadores como Gareth Bale, Sergio Ramos (11 millones netos), Tony Kroos o Karim Benzema (8,5 netos): el croata percibe 6,5 millones y le restan dos años de contrato.