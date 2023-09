La suplencia de Luka Modric comenzó a ser noticia en los últimos días, un jugador de su experiencia no goza de continuidad en Real Madrid. Sin embargo, el croata se encargó de apagar cualquier rumor de inconformidad y aclaró estar tranquilo con la competencia que vive en el club. Asimismo, reveló cuál fue su condición para poder quedarse en esta temporada.

“Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano tendré oportunidades. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita”, mencionó en el medio croata Sportske Jutarnki.

Luka Modric ha ganado cinco Champions League con el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

“Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados.. Nadie está contento cuando está fuera del juego. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Madrid”, agregó.

Luka Modric no negó haber tenido ofertas para irse de Real Madrid, pero prefirió quedarse por la comodidad que siente en el club que llegó hace 12 años. Para él, no existe un interés en ofertas con exhorbitantes cantidades de dinero, ya que solo quiere seguir jugando fútbol.





La partida de Karim Benzema

Modric no dejó pasar la oportunidad para recordar a Karim Benzema, el delantero dejó Real Madrid luego de 11 años para irse al fútbol de Arabia Saudita (Al Ittihad). A su vez, también mencionó a otros históricos con quienes tuvo la oportunidad de compartir equipo.

“Claro que lo extraño, porque estuvimos juntos 11 años. Siento la misma nostalgia que con cada partida de mis compañeros y amigos, como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo... Todas estas son clases adicionales. Estuvimos mucho juntos, ganamos mucho y nos regocijamos, son relaciones especiales, conectadas para siempre”, mencionó.

Luka Modric y Karim Benzema compartieron 11 años en Real Madrid. (Foto: Getty Images)





