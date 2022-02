Fue relacionado con el Real Madrid tras unas buenas temporadas en el Mónaco de Mbappé. Ese equipo fue una de las grandes sensaciones de la Champions y en el Bernabéu apuntaron varios nombres en la agenda. Finalmente fue el Manchester City el que se lo llevó por 50 millones de euros; sin embargo, Bernardo Silva aún tiene en la mira al Bernabéu, donde sueña jugar, según la prensa italiana. Josep Guardiola ya mueve ficha.

Así lo afirmó el portal ‘Calciomercato’, que informa que Silva podría jugar en el Real Madrid la próxima temporada, a pesar de que el portugués tiene contrato con el Manchester City hasta 2025. Incluso podría forzar su salida.

De hecho, fue el pasado mercado de verano cuando los rumores de su marcha cobraron más fuerza, pues el jugador quería embarcarse en una nueva experiencia y se le incluyó en la lista de jugadores transferibles.

Finalmente, Bernardo Silva permaneció a las órdenes de Pep Guardiola y está haciendo su mejor temporada desde que llegó al City.

Es más, el propio técnico catalán reconoció hace unos meses que Silva es el mejor jugador de la Premier League. Le puso por delante incluso de algunos de sus compañeros de equipo como Kevin De Bruyne, que suele acaparar buena parte de los focos. El club inglés ya alista blindarlo.

Así las cosas, según The Sun, el City estaría preparando un contrato al que no podría resistirse: 17 millones de euros por temporada para asegurarse de que no se marche uno de sus jugadores más importantes.

Sus números en la temporada con el City

El futbolista de 27 años acumula un total de 34 titularidades esta temporada. En la Premier League, ha formado parte del once titular en 25 partidos de los 26 que se han disputado, anotando siete goles y ofreciendo dos asistencias.

En Champions League, firmó un doblete en la goleada de su equipo ante el Sporting de Portugal la semana pasada. En la fase de grupos de la competición europea, anotó un gol y asistió en dos ocasiones. Se perdió un partido, frente al Liepzig, y los de Guardiola perdieron.





