'Chapa' esa flor: el sugerente mensaje de la esposa de Marceloa tras la eliminación del Madrid de la Champions

El Real Madrid vivió la peor semana de su historia moderna al quedar eliminado de la Copa del Rey, fuera de LaLiga y sin poder retener su título en Champions. En ninguno de esos tres partidos Marcelo fue considerado por el técnico, Santiago Solari, y los rumores de su posible salida del cuadro blanco aumentaron.

El lateral brasileño fue uno de los baluartes del Madrid en las cuatro Champions conseguidas en los últimos cinco años, y considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la última década. Pero su estado físico le jugó una mala pasada en esta temporada y colmó la paciencia de muchos hinchas y directivos madridistas.



Dese hace semanas, se viene especulando en la prensa española y europea con su posible salida, y su esposa, la actriz Clarice Alves, se encargó de aumentar los rumores con esta publicación acompañado del mensaje: "sabes lo que vales".

Sabes lo que vales: "Cuando alguien te trata como si fueras sólo una de las muchas opciones, ayúdalo a limitar su elección eliminándote de la ecuación. A veces tienes que tratar que no te importe, y no importa cuánto hagas. Porque a veces no puedes significar casi nada para alguien que significa tanto para ti".



No es orgullo, es autoestima: "No esperes ver cambios positivos en tu vida si te rodeas de personas negativas. No le des a las personas eventuales una posición de tiempo completo en tu vida. Conoce tu valor y lo que tienes para ofrecer, y nunca te conformes con nada menos de lo que mereces".

► ¿Se pondrán de acuerdo? Manchester United y Juventus harían trueque de cracks para nueva temporada



► Argentina se alista para anunciar el gran regreso de Lionel Messi, pero con una incógnita de por medio



► El problema de Florentino: los 600 millones de euros en el Santiago Bernabéu



► "Es momento de analizar": Nacho reflexionó por la eliminación del Real Madrid en Champions [FOTO]