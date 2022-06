El futuro de Marco Asensio para la próxima temporada sigue siendo una incógnita constante. El jugador español parece no querer salir de Real Madrid, pero el afán de tener continuidad lo acercaría a un nuevo equipo. Liverpool se presenta como opción para seguir su carrera futbolística, pero en Madrid lo dejarían ir por, mínimo, 50 millones de euros debido a que posee un año de contrato restante.

Las palabras de Asensio no parecen decir un adiós de Real Madrid, pero su representante Jorge Mendes se encargará de definir lo mejor para el futbolista. “Mi futuro no tiene por qué depender de si tendré o no puesto en el próximo Mundial. Veremos”, mencionó.

“Cada verano salen muchos jugadores y es algo con lo que tenemos que convivir. ¿Renovar o irme del Real Madrid? Yo creo que hay tres posibilidades, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato”, dijo desde la concentración de la Selección Española.

Según información de AS, Liverpool es uno de los clubes más interesados en fichar al ex jugador de Mallorca que parece salir del Santiago Bernabeu por una cantidad de 50 millones de euros. Por ahora los ‘reds’ no han enviado una propuesta formal, pero Asensio espera ganar seis millones de euros por temporada. Una cantidad asumible por los de Jürgen Klopp.

Otro de los equipos interesados es el Milan. El equipo italiano quiere volver a buscar en Real Madrid luego de la grata experiencia con Theo Hernández y Brahim Díaz. Han identificado en Asensio el refuerzo perfecto para su delantera. Con la victoria del scudetto, ahora los italianos apuntan a llegar más lejos también en la Champions.

Ahora, el representante del jugador es Jorge Mendes, con el que están negociando la renovación de Rafael Leao y la incorporación de Renato Sanches. Las buenas relaciones con el Madrid, además, favorecen la negociación, pero desde Milán hay pesimismo debido a que los italianos no esperan pagar más de 30 millones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR