Llorente reaviva el famoso 'Pacto de no agresión': ¿incumplió el Atlético el acuerdo con el Madrid?

Tras una década en el Real Madrid , Marcos Llorente jugará en el Atlético ; un trayecto más habitual en los últimos tiempos que en el pasado, que siguieron nombres para la historia. Pero que un jugador colchonero pase a las filas del cuadro merengue , o viceversa, es una situación que desde hace algunos años y en determinados casos está prohibida entre ambos clubes, gracias a un famoso pacto de no agresión.

¿Cómo surgió este 'acuerdo'?

El pacto es de palabra y no está escrito, ni mucho menos formalizado en ningún lado. Se trata de un acuerdo de caballeros que en su momento establecieron Florentino Pérez y Miguel Ángel Gil Marín por un ex jugador del Atleti que intentó pasar a la Castellana: Iván Saéz.



Saéz era un prometedor central colchonero que decidió cambiar al Madrid. Esta situación generó tal revuelo, allá por el 2010, que llevó a los presidentes de ambos equipos a reunirse, acordando este famoso tratado.

Iván Sáez Iván Sáez, el futbolista que dio origen al pacto de no agresión entre madridistas y colchoneros.

Los que pudieron cambiar de camiseta por el pacto

Este pacto también 'perjudicó' a algunos cracks que en su momento, según la prensa española, pudieron dejar el Calderón e irse al Bernabéu.



Entre los más sonados está Sergio Agüero. El argentino tenía todo acordado con el Madrid, lo cual no cayó bien en el Atleti, que frustraron el traspaso y obligaron al 'Kun' a fichar por el Manchester City.



Con Diego Forlán pasó algo parecido. A última hora, los colchoneros se resistieron a las negociaciones. Radamel Falcao fue el tercer caso. Florentino estaba dispuesto a acceder a todas las peticiones del colombiano, pero una vez más, el acuerdo salió a relucir.

¿Por qué el caso de Llorente no incumple este acuerdo?

Como cada traspaso entre madridistas y colchoneros, el fichaje de Marcos Llorente ha generado controversia por dicho acuerdo verbal. Sin embargo, esta vez el pacto de no agresión no tuvo 'validez', pues este acuerdo solo salta sobre la mesa cuando el jugador en cuestión interesa aún al club.



Es decir, si Llorente hubiese entrado en los planes del Real Madrid para esta temporada, el Atlético lo habría pensado dos veces antes de lanzar su oferta para no faltar al acuerdo; aunque oficialmente nada le habría impedido ficharlo, como lo hizo la 'Casa Blanca' con Theo Hernández hace dos años.



El por entonces lateral del Atleti sí contaba para Simeone, pero Florentino Pérez entonces decidió 'incumplir' el pacto de no agresión y fichó al futbolista de nacionalidad francesa, quien finalmente se fue por la puerta falsa del Bernabéu y actualmente está cedido en la Real Sociedad.



Así las cosas, habrá que ver qué sucede en los próximos mercados de fichajes.

