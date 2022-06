Martin Braithwaite ha sido uno de los fichajes más cuestionados en el últimos años de Barcelona. El cuadro ‘culé' fichó al jugador como parte de una emergencia, pero este se mantuvo en el equipo porque también mantiene años de contrato. De esta manera, el danés ha tenido poca continuidad y una lesión lo sacó de carrera en la mitad de la temporada. Esta semana volvió a jugar con la Selección de Dinamarca y aprovechó para lanzar un ‘dardo’ a Xavi Hernández sobre su continuidad en Barcelona.

“He jugado más en estos cuatro partidos que en toda la temporada allá. Ha sido fantástico y estoy muy contento con la confianza que me ha dado Kasper. Sabía muy bien que no podía contar con entrar y ser titular en todos los partidos, pero sabía que en los entrenamientos y en los minutos que tenía tenía que convencer a Hjulmand de que estaba fino”, habló.

“Siento que he demostrado que soy fuerte, que soy yo mismo y que me he recuperado de mi lesión”, dijo Braithwaite en declaraciones a ‘TV 2 SPORT’ luego de disputar los partidos de la Liga de Naciones defendiendo la camiseta de la Selección de Dinamarca.

Sobre su regreso a los campos, habló que se siente feliz por la confianza que le viene dando el director técnico de la Selección junto a sus compañeros para sumar minutos y mostrar su juego a nivel profesional. Además, apuntó sobre su deseo de ganar.

“Creo que salió bien. Por supuesto que quieres marcar como jugador ofensivo, pero ha sido realmente bueno. Habíamos ganado los partidos y creo que ha ido muy bien. Estoy locamente feliz, estoy locamente agradecido por la confianza que me han dado. Tanto de Kasper como por el apoyo de todos en el Parque. Para mí ha sido genial volver después de no estar aquí desde la Eurocopa. Estoy orgulloso de estar de regreso y poder ayudar al equipo nuevamente”, concluyó el delantero danés.

Por lo pronto, Barcelona se encuentra en la búsqueda de nuevos fichajes para la próxima temporada. Robert Lewandowski es uno de los principales candidatos a vestirse de azulgrana aunque los problemas económico se muestran como una traba. Xavi Hernández ha expresado su deseo de renovar el plantel.





