¡Revolución 'tulipán! Desde Barcelona confirman rumores sobre el fichaje de Matthijs De Ligt

Música para los oídos del Real Madrid. El conjuntos blanco tiene entre ceja y ceja el fichaje de Matthijs de Ligt , la gran revelación no solo del Ajax esta temporada, sino en Europa. Al central, sin embargo, lo habían relacionado con el Barcelona , al punto de que en distintos momentos, los diarios españoles aseguraban que ya había acuerdo entre el club y el jugador. Pero esto no es así y ha sido el propio vicepresidente de la institución azulgrana el que lo ha confirmado.

Jordi Mestre concedió una entrevista para SKY Sports, en la que repasó la actualidad del Barcelona en el mercado de fichajes y dio un duro golpe a los hinchas culés sobre De Ligt, que por otro lado, llena de optimismo a los del Madrid, que también están detrás del holandes.



"No sé porque lo dicen porque no esta fichado. Piqué evidentemente si no es el mejor central del mundo es uno de los mejores. Después tenemos incorporaciones muy importantes como son Lenglet, Umtiti, hemos fichado un jugador muy joven que es Todibo... Los que tenemos son de altísimo nivel", apuntó Mestre.



Añadió: "En el caso de De Ligt, cuando termine la temporada hablaremos con el director deportivo y haremos un balance de la temporada y hablaremos de la temporada siguiente. No de De Ligt eh, hablaremos de lo que ellos digan".

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con De Ligt?

La negociaciones entre el Barcelona y Mino Raiola , representante de De Ligt, se han enfriado. El agente entiende que la cotización del defensor se ha elevado por lo que ofertas de otros clubes podrían ser más llamativas que las del de Ernesto Valverde.



El llegar a las semifinales de Champions League gracias a su gol de cabeza ante Juventus, hace que su precio sea mayor. El Ajax está a puertas de clasificar a la final del torneo tras vencer por 1-0 al Tottenham en Londres. Esto aumantaría el valor de Matthijs aun mucho más.



Equipos como Bayern Munich, Juventus de Turín y hasta el PSG francés colocaron el nombre del holandés en su lista de posibles fichajes. Raiola quiere escuchar ofertas para certificar cuál es la mejor opción.



La decisión final se tomaría luego que el Ajax termine su participación esta temporada. Todos esperan que sea el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

