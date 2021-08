Sin miedo al éxito, pero tendrán que esperar para la próxima campaña. Con el tiempo en contra y justo cuando todo hacía parecer que el Real Madrid no pujaría más por Kylian Mbappé, se conoció que el cuadro ‘Merengue’ liderado por Florentino Pérez mandó una última y jugosa oferta por el delantero galo del París Saint-Germain, la misma que rondaría los 200 millones de euros.

Según información de ‘Sky Sports’, la nueva oferta del Real Madrid fue una realidad, aunque los franceses respondieron con un rotundo “no”. Como bien se recordará, el PSG ya se hizo de la vista gorda con las dos primeras propuestas del cuadro ‘Merengue’ (170+10 millones de euros en variables y otra de 160 ‘palos’), siendo esta de 200 la definitiva a falta de cuatro horas.

Autor de dos goles en la victoria más reciente de los parisinos, el delantero de 22 años se robó el show en el debut de Lionel Messi con la camiseta del PSG, y hasta compartió un mensaje en sus redes sociales que no fue del agrado del aficionado madridista, que desde entonces ha visto como el fichaje de Kylian iba derrumbándose poco a poco, acabándose el mercado de pases solo con Eduardo Camavinga para Carlo Ancelotti.

No obstante, hasta antes del cierre, un rayo de esperanza asomó por Valdebebas cuando diferentes periodistas y medios locales confirmaron que el Madrid estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana antes del cierre del mercado. Fabrizio Romano, por ejemplo, hizo lo propio en su cuenta oficial de Twitter, insistiendo en el hecho de que los parisinos no tienen intención de vender.

‘’El Real Madrid ha presentado hoy por la mañana una nueva oferta oficial por Kylian Mbappé. € 200m sobre la mesa. Son € 200 millones garantizados para el PSG. No hay respuesta, por lo que no hay intención de vender’’, escribió el periodista especializado en fichajes, al respecto de la última movida de los ‘Merengues’ por exjugador del AS Mónaco.

Con el tiempo ajustado, millones de hinchas del Real Madrid se mostraron confundidos en redes sociales ante la situación de Mbappé. Pese a que hace uno días se daba por hecho su llegada, y lo cierto es que su contratación ahora tendrá que darse para la próxima campaña.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.