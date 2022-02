Kylian Mbappé ya no está seguro de fichar por el Real Madrid en el mercado de pases de verano de 2022. A pesar de que en la previa del cruce entre el cuadro español y el PSG, en los octavos de final de la Champions League, dijo que la eliminatoria no iba a definir su futuro, el delantero nacido en Bondy podría haber dado un paso atrás en su llegada al Bernabéu para pensar mejor las cosas. Según el diario catalán Sport, ‘Kiki’ no cierra la puerta a una continuidad en el Parque de los Príncipes, mientras que el Liverpool inglés ha decidido entrar a la carrera por su fichaje.

El joven delantero francés, según el medio citado, quedó decepcionado del juego del Real Madrid en París y no ve con claridad el proyecto deportivo que le ofrece Florentino Pérez para las próximas temporadas. Sobre todo, por la presencia en el banquillo de Carlo Ancelotti.

“El entorno del jugador francés asegura que no ha firmado nada y abren la puerta a una continuidad en el PSG o a escuchar al Liverpool, club que atrae muchísimo a Mbappé. El futbolista está bastante frustrado con el proyecto deportivo blanco y no quiere dar un paso atrás en su carrera”, publica el diario catalán Sport.

Kylian Mbappé ha empezado a pensar que el Real Madrid en estos momentos se encuentra en clara inferioridad para competir en Europa y necesita de una renovación profunda. Es por eso que ha decidido esperar y reflexionar sobre la mejor opción para su futuro.

Mientras ‘Donatello’ deshoja margaritas, en Anfield Road quieren dejarle en claro lo mucho que desean su fichaje. Klopp es el más interesado y ya se lo ha hecho saber, pero Mbappé, por el momento, está abocado en ganar su primera Liga de Campeones antes de dar una respuesta definitiva.

Con su gran actuación en la Champions League, Mbappé expresó que ha demostrado lo que dijo, que quiere estar al cien por cien con el PSG hasta que decida dónde jugará el año próximo, después de que a finales de esta temporada expire su contrato con los franceses.

”He querido concentrarme en el fútbol, se dicen muchas cosas y todo el mundo habla para no decir nada. Estoy concentrado para ayudar a mi equipo, lo he demostrado hoy con actos y lo trataré de hacer en la vuelta. Estoy contento ahora aquí”, aseguró el de Bondy el martes.

Kylian Mbappé y su golazo con el PSG vs Real Madrid. (Video: beIN Sports)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.