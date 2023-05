El tren pasa solo una vez. Aquel famoso refrán hace referencia a la importancia de aprovechar las oportunidades en la vida, ya que estas no se presentan con frecuencia y si no se toman cuando se tienen, no volverán a aparecer. Definitivamente, es la lección que tiene haber aprendido el Fútbol Club Barcelona luego de dejar pasar el fichaje de Kylian Mbappé en el mercado de verano de 2017. Sí, el delantero francés estuvo cerca de llegar en Camp Nou cuando todavía era jugador del AS Mónaco. Sin embargo, en Les Corts decidieron apostar por Philippe Coutinho, uno de los grandes desaciertos en la historia azulgrana.

Así lo ha revelado este miércoles Javier Bordas, un exdirectivo del Barcelona en la etapa presidencial de Josep María Bartomeu. Según el otrora alto mando de la institución azulgrana, Mbappé pudo costar 100 millones de euros, 60 ‘kilos’ menos de lo que se pagó al Liverpool por el brasileño.

Por ese entonces, el Barcelona acababa de perder a Neymar a manos del PSG y buscaba devolver el golpe. Uno de los elegidos era Ousmane Dembélé. Faltaba fichar a otro extremo y se pensó en Mbappé, que se resistía a mudarse al Real Madrid, pero finalmente la balanza se inclinó a favor de Coutinho.

“Me moví por Mbappé. Pudo venir al Barça. No concretamos precio, pero hubiera ido por los 100 millones. Fue por Minguella. El PSG nos quita a Neymar y queríamos fichar a un extremo. Los técnicos nos decían que el que tocaba era Dembélé por los demás jugadores que teníamos”, contó Bordas en el podcast Nude Project.

“Hubo la opción de traer a los dos. Mbappé no quería ir al Madrid porque estaba Bale, Benzema y Cristiano. El Barça fue a por Dembélé y luego a por Coutinho”, agregó el exdirectivo del Barcelona sobre la chance que tuvieron los Culers de hacerse con uno de los mejores jugadores del planeta.

Finalmente, el 31 de agosto de 2017 el AS Mónaco cedió a Mbappé al PSG por 35 millones de euros y un año más tarde lo traspasó definitivamente por 180 millones. En el Parque de los Príncipes, Kylian tiene contrato hasta junio de 2024.

Mbappé pudo jugar en el Barcelona antes que en el PSG. (Foto: unfp.org)





¿Cómo empezó la carrera de Mbappé?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





