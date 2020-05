Desde que se dio a conocer con la camiseta del AS Mónaco junto a Radamel Falcao, el nombre de Kylian Mbappé siempre ha estado vinculado al Real Madrid. El presidente Florentino Pérez lo ha intentado por todos los modos, pero no ha podido tener al delantero francés en el Santiago Bernabéu.

Uno de los que dirigió a Kylian Mbappé y quedó maravillado con sus talento fue Unai Emery, ex director técnico del PSG. Este considera que no es imposible verlo en Real Madrid en el mediano plazo, además de dar cuenta que el atacante bien podría destacar con la indumentaria blanca.

“Sin duda que veo a Mbappé con la capacidad de marcar una época en Real Madrid. Cuando estuve en Inglaterra me hubiese gustado tenerlo (en Arsenal) y si regreso a España pues igual. Tiene la capacidad para llegar a un nivel de Balón de Oro, pero no me atrevo a afirmarlo de manera categórica”, sostuvo Emery.

En Real Madrid esperan a Mbappé

No obstante, afirmó que el popular ‘Donatello’ y campeón del Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francia está por debajo de Neymar, a quien también dirigió en PSG. “Cristiano y Lionel Messi están arriba, pero veo a ‘Ney’ como el principal candidato a alcanzarlos”, añadió.

Actualmente, el valor de Kylian Mbappé no ha bajado considerablemente debido a la pandemia mundial que se vive por el coronavirus. Para el portal Transfermarkt está tasado en 180 millones de euros. ¿Pagará Real Madrid?

De otro lado, la cadena catalana RAC1 sostiene que se han reportado cinco casos positivos entre jugadores de LaLiga y la segunda división. Esto podría retrasar el retorno del fútbol español en ambas categorías, por lo que se espera el pronunciamiento de Javier Tebas.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en España: la respuesta de Luis Suárez a las criticas de estar fuera de forma | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus Estados Unidos: NFL desarrolla protocolos para reabrir instalaciones deportivas | VIDEO