La renovación de Kylian Mbappé en el PSG, y su ‘no’ al Real Madrid, sigue causando mucha sorpresa a propios y extraños. El delantero francés parecía que iba a cumplir su sueño de jugar de ‘blanco’, pero en un sorpresivo giro de última hora, terminó aceptando la oferta del elenco parisino. Para Jesé Rodríguez, quien fue su compañero en el Parque de los Príncipes, le sigue pareciendo increíble lo ocurrido y revela posibles motivos.

El exjugador del Real Madrid ofreció una entrevista al programa ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’, en la que contó que Mbappé le dijo, en más de una ocasión, que quería jugar en la ‘Casa Blanca’. Para el canario hubo “presión de gente de fuera del fútbol”.

“Me sorprendió muchísimo. Él me dijo que ficharía por el Madrid cuando estaba allí (París). No sé por qué no vino, creo que fue por una presión de fuera del mundo del fútbol. Es mi opinión, creo que le llamó gente que no se tendría que meter en estas cosas”, reveló el delantero.

Y agregó: “Si fuera por el fútbol hubiera ido al Madrid, pero él tomó la decisión que consideró. Sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes”.

Nueva aventura europea

Ya en lo que respecta a su futuro, Jesé acaba de fichar con el Ankaragucu turco, donde jugará la próxima temporada con opción de una segunda, según informó el club en un escueto comunicado público en su página web el día martes. El futbolista valoró la que será su nueva liga.

“Un bonito proyecto y un nuevo reto. Durante la temporada pasada ya tuve algún contacto pero no quise desvelar nada. Llevaban un mes hablando y estuve hablando con Guti. Me dijo que era una Liga muy bonita, que tenía una buena oportunidad de estar en una liga competitiva”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.