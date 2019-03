Otra vez a la carga: la fecha exacta que llegaría Mbappé al Real Madrid

Unos meses no bastan para negociar, sí unas dos temporadas. La publicación de ‘France Football’ generó un revuelto en todo el mundo: el pase de Kylian Mbappé al Real Madrid estaba cifrado en 280 millones de euros, de acuerdo a la revista francesa. Mientras el fichaje del delantero galo era una tema de discusión en almuerzos y café, el cuadro madridista publicó un comunicado oficial desmiento al medio galo para – de esta forma – no entorpecer las relaciones que existe entre el propio cuadro madridista y el PSG.



Bueno, han pasado dos días y el diario ‘Le Parisien’ sí asegura que Kylian Mbappé que sí llegará al Real Madrid, aunque en el 2020. Una operación de tamaña forma no podría definirse para el mercado de fichajes de verano, por lo recién podría ir negociándose en el camino para que el atacante de la Selección de España pueda jugar – por fin – en el Santiago Bernabéu.



Mbappé llegaría a la ‘Casa Blanca’ por la cifra pactada por la revista ‘France Football’, con lo que cual le convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial. Ya con tres temporadas – la que viene en camino es una más – el delantero daría por finiquitada su relación con el Paris Saint Germain para llegar al Real Madrid de Florentino Pérez.



La apuesta del Real Madrid para la presente temporada sería Sadio Mané, de acuerdo al diario ‘Marca’ de España. El pase del delantero senegalés sería por alrededor de 85 millones de euros. Mané jugaría por su cuarto equipo en Europa tras el Red Bull Salzburgo, Southampton y Liverpool. El fichaje estaría a solo unos meses de confirmarse en España.



