Su futuro empieza a aclararse, pese a que no ha renovado con el PSG. Y al parecer no lo hará. El Real Madrid tiene el plan y camino ya trazados para ir por el fichaje de Kylian Mbappé, e incluso hasta dos opciones de dorsal, que para él son igual de importantes. Si el francés no llega este mismo verano a la ‘Casa Blanca’ lo hará el próximo a coste cero, pero de darse este curso, su camiseta está lista.

Tras los últimos cambios de dorsal, ya oficiales para la presente competición liguera salvo que se produzca alguna salida y quede alguno más libre, a Mbappé solo le quedan dos opciones en caso fichar por el Madrid: el ‘5’ y el ‘25’.

El primero quedó libre luego de la marcha de Varane al Manchester United y sería el preferido por el delantero francés, pues es el mismo que lució su compatriota e ídolo Zinedine Zidane en su etapa como jugador ‘blanco’.

Esa puede ser una razón de peso, incluso a nivel de marketing, para que Mbappé adopte el dorsal ‘5’ del Real Madrid si finalmente el club blanco consigue cerrar su incorporación antes de que se cierre el presente mercado de fichajes.

El ‘25′ tampoco es una opción descabellada y hay un componente de nostalgia, el mismo que usó el galo en su etapa de juvenil e el AS Mónaco. De hecho, Mbappé debutó en competición europea con ese dorsal: fue en la Youth League de la temporada 2014-15 con el conjunto monegasco.

Florentino alista nueva oferta

El mercado de fichajes cierra el 31 de agosto y hasta el último minuto Florentino Pérez intentará cerrar esa ‘operación’. De acuerdo a información de ‘L’Equipe’, el Madrid ha subido en 30 millones de euros la oferta que hace unos días le presentó al PSG por Mbappé. Es decir, la propuesta de los ‘blancos’ ha pasado de 120 a 150 millones.

En el Paris Saint-Germain deben decidir si aceptan vender a Mbappé por 150 millones de euros o se lo quedan hasta el final de su contrato en junio de 2022. Si optan por lo segundo, el galo se quedará a formar el tridente con Messi y Neymar, pero se irá al próximo año sin dejar un solo centavo en las arcas del PSG.

Kylian Mbappé llegó al PSG en 2017 desde el AS Mónaco por 145 millones de euros. El de Bondy se erigió como el segundo fichaje más caro en la historia del París Saint-Germain, solo detrás de Neymar (222).





