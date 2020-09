La historia de Memphis Depay, por ahora, seguirá escribiéndose en Olympique Lyon, más allá de que los rumores de la prensa europea lo vinculen con el FC Barcelona. El neerlandés es uno de los objetivos del nuevo proyecto del club azulgrana, que encabeza el entrenador Ronald Koeman.

En medio de ello, el director deportivo de Lyon, Juninho Pernambucano, se refirió al tema Memphis Depay y no le cerró las puertas a la salida del atacante, contrario a lo que expresó el presidente de la entidad francesa, Jean-Michel Aulas, hace unos días.

“Si viene una propuesta de Barcelona, tendremos que pensarlo. Pero hoy, también podemos mantener a Memphis de forma deportiva y usarlo hasta el final de la temporada”, indicó el brasileño, en diálogo con Radio Monte-Carlo, sobre Depay, quien tiene contrato con la institución hasta mediados del 2021.

“Para nosotros, hay interés ampliar el contrato. El presidente es capaz de hacer el esfuerzo. Pero lo que siento de Memphis es que va a ser difícil. Ese es mi sentimiento después de hablar con él”, añadió la leyenda del Olympique Lyon.

Aulas, para Get French Football News, comentó esto sobre Depay: “Memphis podría haberse ido en agosto, pero ahora debería quedarse con nosotros en 2020-21. Al contrario de lo que he leído, no ha habido negociaciones con el Barcelona, no creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada por la Liga de Francia”.

