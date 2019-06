Los madridistas se ilusionan: el once del Real Madrid que prepara Zidane con el fichaje de Mendy [FOTOS]

Ferland Mendy fue confirmado este miércoles como nuevo fichaje del Real Madrid para las próximas temporada. El lateral izquierdo ex Olympique de Lyon e internacional con la Selección de Francia, llegará al club merengue para darle competencia a Marcelo o ser el jugador principal en esa banda.



Mendy se une a los dos fichajes confirmados por el Real Madrid en estos días previos al mercado de pases del verano europeo: Luka Jovic y Eden Hazard. El club merengue se prepara de la mejor forma para afrontar los torneos de la próxima temporada, donde buscará asegurar todos los torneos que tendrá en disputa.

A ellos, se les sumarán Rodrygo, juvenil que proviene del Santos, y Militao, que fue fichado del Porto hace algunos meses. Todos ellos harán del Real Madrid un equipo con más de un jugador con opciones de ser titular, pero solo serán once los elegidos y Zidane se inclina por los ya conocidos.



Es así que en esta galería, te dejamos los once jugadores que serán los elegidos por Zidane para conformar el primer equipo titular -si no hay lesionados durante la pre-temporada- para que afronte el debut del equipo 2019-20.

